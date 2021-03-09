Погода в Украине 9 марта продолжит ухудшаться по всей территории

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, во вторник во всех регионах ожидаются заморозки. При этом осадков не предвидится.

Так, в западных регионах 9 марта будет сухо, но холодно. Ночью ожидаются морозы до 8 градусов, а днем температура будет колебаться в районе -1-0 градусов.

В центральных областях тоже будет холодно. Днем температура будет находится в районе нуля, а ночью сильно похолодает – до 6-8 градусов мороза.

Холодно будет и в восточных регионах. Ночью там похолодает до -5 градусов, а днем столбики термометра поднимутся не выше 1 градуса тепла. Холоднее всего будет в Днепропетровской области.

Теплее всего во вторник будет в южных регионах. Там температура поднимется до 2-5 градусов тепла. Но это не сравнится с 16 градусами, которые в южных регионах наблюдались на днях. Ночью похолодает до 3-5 градусов мороза.

Стоит отметить, что уже 10 марта в Украину вернутся осадки в виде снега и мокрого снега. Первыми пострадают западные области, где снег выпадет в среду. Уже к 12 марта осадки постепенно продвинуться в центральные регионы.

Ранее мы писали, что синоптики не обещают украинцам ранней весны, поэтому в ближайшее время нет смысла надеяться на потепление. В марте погода будет примерно такой же, как и в конце февраля – с ночными заморозками и низкой дневной температурой. Более того, ночная минусовая температура может наблюдаться и в апреле.

Напомним, что весна отменяется, киевлян предупредили о сильных морозах: когда погода ухудшится.

Как сообщала Politeka, погода резко поменяется на 8 марта: каким регионам придется распрощаться с весной.

Также Politeka писала, что ранней весны в Украине не будет, синоптик предупредил, чего ждать от погоды: "Это даже не заморозки, это...".