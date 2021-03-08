Погода 8 березня не дасть українцям насолодитися весняним теплом Згідно з даними Укргідрометцентру, 8 березня в Україну повернуться морози зі снігопадами, на більшій частині території країни буде хмарно, передає Politeka.net.

Так, сніг місцями з дощем можливий на Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях. У південних областях очікується сонячна і суха погода.

На заході протягом дня сонячно і без опадів буде тільки в Закарпатській та Чернівецькій областях, на решті території синоптики обіцяють невеликий сніг. Температура вдень - від + 0° до + 5°, а вночі - від -1° до-5м.

На півдні України очікується сонячна погода, температура вдень – від +5° до +7°, вночі - від 0° до -3°.

Водночас у східних регіонах пройдуть дощі зі снігом, а хмари на цілий день затягнуть небо, температура вдень – від +1° до +4°, вночі – від -1° до -3°.

У центральних областях прогнозують опади й дощі зі снігом, повітря в цей день прогріється до +1° - +3°, проте вночі температура впаде до -1° - -3°.