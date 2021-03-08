Погода 8 березня не дасть українцям насолодитися весняним теплом
Згідно з даними Укргідрометцентру, 8 березня в Україну повернуться морози зі снігопадами, на більшій частині території країни буде хмарно, передає Politeka.net.
Так, сніг місцями з дощем можливий на Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях. У південних областях очікується сонячна і суха погода.
Температура в цілому по країні вночі від + 0° до -5°, вдень - від +0° до +7°.
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На заході протягом дня сонячно і без опадів буде тільки в Закарпатській та Чернівецькій областях, на решті території синоптики обіцяють невеликий сніг. Температура вдень - від + 0° до + 5°, а вночі - від -1° до-5м.
На півдні України очікується сонячна погода, температура вдень – від +5° до +7°, вночі - від 0° до -3°.
Водночас у східних регіонах пройдуть дощі зі снігом, а хмари на цілий день затягнуть небо, температура вдень – від +1° до +4°, вночі – від -1° до -3°.
У центральних областях прогнозують опади й дощі зі снігом, повітря в цей день прогріється до +1° - +3°, проте вночі температура впаде до -1° - -3°.
Жителям північних регіонів погода підготувала сюрприз у вигляді снігу, і температуру вдень – від +1° до +3°, вночі – від -1° до -4°.
У Києві 8 березня буде похмуро, але без опадів. Вночі можливий невеликий мокрий сніг, температура до -2°, вдень від + 1° до +3°.
Нагадаємо, що сніг і морози повертаються в Україну, негода накриє не одну область: коли чекати стихії.
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