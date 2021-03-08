Погода 8 марта не даст украинцам насладиться весенним теплом
Согласно данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украину вернутся морозы со снегопадами, на большей части территории страны будет облачно, передает Politeka.net.
Так, снег местами с дождем возможен на Буковине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях. В южных областях ожидается солнечная и сухая погода.
Температура в целом по стране ночью от +0° до -5°, днем - от +0° до +7°.
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На западе в течение дня солнечно и без осадков будет только в Закарпатской и Черновицкой областях, на остальной территории синоптики обещают небольшой снег. Температура днем – от +0° до +5°, а ночью – от -1° до -5м.
На юге Украины ожидается солнечная погода, температура днем – от +5° до +7°, ночью – от 0° до -3°.
В то же время в восточных регионах пройдут дожди со снегом, а облака на целый день затянут небо, температура днем – от +1° до +4°, ночью – от -1° до -3°.
В центральных областях прогнозируют осадки и дожди со снегом, воздух в этот день прогреется до +1° - +3°, однако ночью температура упадет до -1° - -3°.
Жителям северных регионов погода уготовила сюрприз в виде снега, и температуру днем – от +1° до +3°, ночью – от -1° до -4°.
В Киеве 8 марта будет пасмурно, но без осадков. Ночью возможен небольшой мокрый снег, температура до -2°, днем от +1° до +3°.
Напомним, что снег и морозы возвращаются в Украину, непогода накроет не одну область: когда ждать стихии.
Также Politeka сообщала, что весна отказывается радовать украинцев, погода резко ухудшится: «штормовой ветер и до минус…».