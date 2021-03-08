Погода 8 марта не даст украинцам насладиться весенним теплом Согласно данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украину вернутся морозы со снегопадами, на большей части территории страны будет облачно, передает Politeka.net.

Так, снег местами с дождем возможен на Буковине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях. В южных областях ожидается солнечная и сухая погода.

На западе в течение дня солнечно и без осадков будет только в Закарпатской и Черновицкой областях, на остальной территории синоптики обещают небольшой снег. Температура днем – от +0° до +5°, а ночью – от -1° до -5м.

На юге Украины ожидается солнечная погода, температура днем – от +5° до +7°, ночью – от 0° до -3°.

В то же время в восточных регионах пройдут дожди со снегом, а облака на целый день затянут небо, температура днем – от +1° до +4°, ночью – от -1° до -3°.

В центральных областях прогнозируют осадки и дожди со снегом, воздух в этот день прогреется до +1° - +3°, однако ночью температура упадет до -1° - -3°.