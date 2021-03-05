В Украине в ближайшие дни ожидается снег
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По ее словам, осадков стоит ожидать в центральных и восточных регионах страны.
"Снег уже в Украине! Розовый цвет - на первой карте", - сообщила синоптик.
Согласно ее прогнозу, мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на севере и вокруг Карпат 6-го марта.
"Выходными в Украине будет холодно, днем + 1 + 6 градусов. Ночью будет подмораживать.
В Киеве 6-7 марта также прохладно, +2+4 градуса, ночью с "минусом’" Ветрено. Чтобы серьезные осадки - вряд ли", - поделилась Диденко.
Стоит отметить, что погода весной не будет радовать украинцев теплом. Как отмечают синоптики, в марте ожидаются морозы, а в мае будет засуха.
Холодная весна связана с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны.
Из-за этого время года ожидается очень холодным, особенно - ее первая половина.
Напомним, что метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве: "такого никогда не было".
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А еще Politeka писала, что погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы: кого ждет удар.
Также Politeka сообщала, что аномальная весна поиздевается над украинцами, погода снова удивит: синоптики бьют тревогу.