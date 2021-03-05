В Украине в ближайшие дни ожидается снег

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По ее словам, осадков стоит ожидать в центральных и восточных регионах страны.



"Снег уже в Украине! Розовый цвет - на первой карте", - сообщила синоптик.

Согласно ее прогнозу, мокрый снег и дождь периодически ожидаются в восточных областях, на севере и вокруг Карпат 6-го марта.

"Выходными в Украине будет холодно, днем + 1 + 6 градусов. Ночью будет подмораживать.