Погода в Украине 7 марта будет совершенно не весенней

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков, в субботу погода в Украине расстроит морозами и мокрым снегом в северных областях.

Так, на Севере 6 марта ожидается мокрый снег при температуре 2-5 градусов. Осадки будут во всех северных областях, включая Киевскую область. В Киеве в субботу ожидается 2-4 градусов тепла, а ночью – до 5-7 градусов мороза.

В западных областях осадков не ожидается. Погода будет сравнительно солнечной, но прохладной. Днем на Западе ожидается около 3-5 градусов тепла, а ночью температура опустится до 5-7 градусов мороза.

В центральных регионах ожидается 3-5 градусов и морозы ночью. Осадков не предвидится. Немного прохладнее будет на Востоке. Там днем ожидается до 2-4 градусов тепла, а ночью похолодает до 6-8 градусов мороза.

На Юге, за исключением Одесской области, тоже будет холодно. Днем температура будет колебаться в районе 3-5 градусов. В Одессе будет теплее, там столбики термометра прогреются до 6-8 градусов.

Стоит отметить, что уже 8 марта по всей территории Украины сильно похолодает. Во многих областях пройдет снег.

Напомним, что снег и морозы возвращаются в Украину, непогода накроет не одну область: когда ждать стихии.

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