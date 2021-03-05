В Україні найближчими днями очікується сніг
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, опадів варто очікувати в центральних і східних регіонах країни.
"Сніг вже в Україні! Рожевий колір - на першій карті", - повідомила синоптик.
Згідно з її прогнозом, мокрий сніг і дощ періодично очікуються в східних областях, на півночі і навколо Карпат 6-го березня.
"Вихідними в Україні буде холодно, вдень + 1 + 6 градусів. Вночі буде підморожувати.
У Києві 6-7 березня також прохолодно, +2 + 4 градуси, вночі з" мінусом' " вітряно. Щоб серйозні опади - навряд чи", - поділилася Діденко.
Варто зазначити, що погода навесні не буде радувати українців теплом. Як відзначають синоптики, в березні очікуються морози, а в травні буде посуха.
Холодна весна пов'язана з тим, що за класифікацією Брюсова календаря настав рік Місяця.
Через цю пору року очікується дуже холодним, особливо - її перша половина.
Нагадаємо, що метеорологи розповіли про нову погодну аномалію в Києві: "такого ніколи не було".
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