В Україні найближчими днями очікується сніг

Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, опадів варто очікувати в центральних і східних регіонах країни.



"Сніг вже в Україні! Рожевий колір - на першій карті", - повідомила синоптик.

Згідно з її прогнозом, мокрий сніг і дощ періодично очікуються в східних областях, на півночі і навколо Карпат 6-го березня.

"Вихідними в Україні буде холодно, вдень + 1 + 6 градусів. Вночі буде підморожувати.