Український астролог Аріна Артуровна поділилася астрологічним прогнозом на березень, згідно з яким чотирьом знакам Зодіаку загрожує ризик проблем зі здоров'ям у березні 2021 року. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК.

Близнюки

У другій половині березня Близнюкам загрожує ймовірність мати проблеми зі здоров'ям. Ви повинні особливо уважно стежити за своїм самопочуттям, одягатися по погоді, зайнятися профілактикою хвороб і зміцненням імунітету. І обов'язково сходіть до лікаря, не затягуйте з цим, якщо відчуєте будь-яке нездужання.

Діва

У представників знака Діва також в березні можливі проблеми зі здоров'ям – від легкого нездужання до вірусних інфекцій. Астролог каже, що ви змиєте швидко впорається з хворобами і поганим самопочуттям, головне в цей час добре спати, не нервувати, більше гуляти на свіжому повітрі і дотримуватися режиму дня.

Козоріг

У перший місяць весни у Козерогів можливе загострення хронічних хвороб, застуди та запальні недуги. Також в цей період вам може знадобитися втручання хірургів. Постарайтеся не піддавати себе ризику і займіться зміцненням імунітету – запишіться в спортзал, на масаж ін і почніть вже бігати вранці.

Водолій

Водоліїв самопочуття може підведи в першій і третій декаді місяця. Побережіть себе і своє здоров'я в цей період, і головне – не займайтеся самолікуванням, завжди потрібно слідувати рекомендаціям лікарів. В кінці березня підвищується ризик травмоопасности і ДТП.

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