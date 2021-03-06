Український астролог Аріна Артуровна поділилася астрологічним прогнозом на березень, згідно з яким чотирьом знакам Зодіаку загрожує ризик проблем зі здоров'ям у березні 2021 року. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК.
Близнюки
У другій половині березня Близнюкам загрожує ймовірність мати проблеми зі здоров'ям. Ви повинні особливо уважно стежити за своїм самопочуттям, одягатися по погоді, зайнятися профілактикою хвороб і зміцненням імунітету. І обов'язково сходіть до лікаря, не затягуйте з цим, якщо відчуєте будь-яке нездужання.
Діва
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
51-річна Дженніфер Лопес в "дірявій" міні-сукні розбурхала пікантною позою: "так, королева!"
Жінку, яка закотила мовний скандал в магазині, покарають в Одесі: "світить тюремний термін"
Екс-чоловік Ані Лорак примчав до Москви, нові кадри сімейної ідилії: "З моєю любою..."
Київ на вухах, бус влетів у зупинку з людьми: кадри наслідків ДТП
У представників знака Діва також в березні можливі проблеми зі здоров'ям – від легкого нездужання до вірусних інфекцій. Астролог каже, що ви змиєте швидко впорається з хворобами і поганим самопочуттям, головне в цей час добре спати, не нервувати, більше гуляти на свіжому повітрі і дотримуватися режиму дня.
Козоріг
У перший місяць весни у Козерогів можливе загострення хронічних хвороб, застуди та запальні недуги. Також в цей період вам може знадобитися втручання хірургів. Постарайтеся не піддавати себе ризику і займіться зміцненням імунітету – запишіться в спортзал, на масаж ін і почніть вже бігати вранці.
Водолій
Водоліїв самопочуття може підведи в першій і третій декаді місяця. Побережіть себе і своє здоров'я в цей період, і головне – не займайтеся самолікуванням, завжди потрібно слідувати рекомендаціям лікарів. В кінці березня підвищується ризик травмоопасности і ДТП.
Нагадавши, П'ять знаків Зодіаку, яким краще не наливати: хто п'яніє швидше і сильніше всіх.
Як повідомляла Politeka, Три знаки зодіаку чекає грандіозний грошовий успіх в лютому: кого чекає прибутковий місяць.
Також Politeka писала, Астролог Влад Росс назвав головних везунчиків 2021 року: кого чекає грандіозний успіх.