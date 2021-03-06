Украинский астролог Арина Артуровна поделилась астрологическим прогнозом на март, согласно которому четырем знакам Зодиака угрожает риск проблем со здоровьем в марте 2021 года. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на РБК.

Близнецы

Во второй половине марта Близнецам угрожает вероятность иметь проблемы со здоровьем. Вы должны особенно внимательно следить за своим самочувствием, одеваться по погоде, заняться профилактикой болезней и укреплением иммунитета. И обязательно сходите к врачу, не затягивайте с этим, если почувствуете какое-либо недомогание.

Дева

У представителей знака Дева также в марте возможны проблемы со здоровьем – от легкого недомогания до вирусных инфекций. Астролог говорит, что вы смоете быстро справится с болезнями и плохим самочувствием, главное в это время хорошо спать, не нервничать, больше гулять на свежем воздухе и соблюдать режим дня.

Козерог

В первый месяц весны у Козерогов возможно обострение хронических болезней, простуды и воспалительные недуги. Также в этот период вам может понадобиться вмешательство хирургов. Постарайтесь не подвергать себя риску и займитесь укреплением иммунитета – запишитесь в спортзал, на массаж ин и начните уже бегать по утрам.

Водолей

Водолеев самочувствие может подведи в первой и третьей декаде месяца. Поберегите себя и свое здоровье в этот период, и главное – не занимайтесь самолечением, всегда нужно следовать рекомендациям врачей. В конце марта повышается риск травмоопасности и ДТП.

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