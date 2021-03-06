В Україні збережуться холодні температури, а в суботу до них додадуться ще й опади з сильним вітром

Про те, якою буде погода в країні в суботу, 6 березня, розповіли синоптики з Укргідрометцентру. Вони уточнили, що сильні опади очікуються тільки в Луганській і Донецькій областях.

Відзначається, що на Сході країни вночі пройде сніг, проте вдень буде без опадів. При цьому, синоптики попереджають про сильний штормовий вітер. Вночі температура опуститься до -5...-3 градусів, а вдень повітря прогріється від +1 до +5.

У південних областях вночі також пройде мокрий сніг з дощем, а вдень істотних опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів, а вдень – від +3 до + 5.

У північній частині країни 6 березня буде без істотних опадів, проте дуже вітряно. Вночі температура опуститься до -6...-4 градусів, а вдень складе від +1 до +3.

У західних областях вдень буде без опадів. Вночі сніг пройде у Львівській області та на Закарпатті. У регіоні також очікується штормовий вітер. Температура вночі коливатиметься від -6 до -3 градусів, а вдень – від +1 до +4.

У центрі України вночі пройде сніг, проте вдень буде сухо і вітряно. Вночі температура опуститься до -5...-3 градусів, а вдень очікується від +2 до +4.

У Києві в суботу істотних опадів не очікується, але вітер буде зі штормовими поривами. Вночі температура становитиме від -5 до -3 градусів, а вдень – від +1 до +3.

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