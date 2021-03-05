Погода в Украине 5 марта испортит настроение накануне продолжительных выходных

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в пятницу практически на всей территории страны ожидаются дожди. Местами дожди будут переходить в мокрый снег. Исключением станет Юг Украины, где 5 марта начнется настоящая весна.

Так, в западных регионах будет холодно и пасмурно. Температура будет колебаться от 1 до 6 градусов в зависимости от области. Днем может идти мокрый снег, переходящий в дождь. Холоднее всего будет в Ровенской области.

В центральных регионах также ожидаются осадки. Дождь будет идти как днем, так и ночью. Температура воздуха в центральных областях ожидается в районе 2-8 градусов. В Киеве будет холоднее всего – в районе 2-4 градусов тепла.

На Востоке ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха после незначительного потепления опустится до 3-7 градусов. Исключением станет Запорожская область, где 5 марта будет сухо и солнечно. Температура там поднимется до 8-10 градусов тепла.

А вот в южных областях в пятницу ожидается настоящая весна. Температура воздуха в Одесской области поднимется до рекордных 14-16 градусов. В Херсонской и Николаевской областях будет немного прохладнее – около 10-12 градусов.

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