В Україну ненадовго увірветься весняне тепло, проте найближчими днями його знову змінять низькі температури

Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру у своєму новому прогнозі. Вони повідомили, що в п'ятницю, 4 березня, середня температура в країні наблизиться до позначки в +10 градусів, а місцями підніметься і вище.

Найтепліше буде в західних областях, де повітря вдень прогріється до +10...+14 градусів. При цьому, вночі в регіоні стовпчики термометрів покажуть від +1 до -1 градуса.

На півдні день також буде теплим: температура підніметься до +8...+11 градусів. Вночі очікується від + 2 до -3 градусів.

У центральних областях вдень повітря прогріється до + 8 ... +11 градусів, а вночі очікується від -1 до -3.

Найхолодніше буде в східних і північних областях, де температури вдень коливатимуться від +6 до +9 градусів, а вночі – від -1 до -4.

По всій країні в п'ятницю очікується суха погода з мінливою хмарністю.

У Києві вдень також буде сонячно. Вдень у столиці потеплішає до + 9 ... +11 градусів, а вночі очікується від 0 до -2.

Синоптики також попередили, що вже 5 березня в Україні знову похолодає, а атмосферний фронт принесе з собою мокрий сніг і дощі.

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