Несмотря на наступление весны, в Украине сохраняются минусовые температуры, а в отдельных регионах все еще возможен снег

О том, какой будет погода 2 марта, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Так, согласно их прогнозу, во вторник в большинстве областей страны будет сухо и относительно тепло. При этом, ночью во многих регионах температура опустится ниже нуля. За исключением юго-восточных областей, на дорогах возможна гололедица.

Ожидается, что теплее всего будет на Западе страны, а вот самые низкие температуры сохранятся в восточных областях. Также на востоке пройдет небольшой снег. Так, осадки ожидаются в Луганской и Сумской областях, а также Харькове и Полтаве. В остальных областях сохранится переменная облачность. Ночью температура на Востоке опустится до -4…0 градусов, а днем поднимется до +1…+6. Также в регионе ожидается штормовой ветер.

В южных областях будет преимущественно без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, а днем – от +5 до +7.

На Севере страны ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем потеплеет до +4…+6. В регионе также ожидается сильный порывистый ветер.

В западных областях будет без осадков, но также ожидается сильный ветер. Ночью температура составит от -4 до -1 градуса, а днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

В центре страны также будет сухо. Ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем – от +4 до +8.

В Киеве также не ожидается осадков. Ночью температура опустится до -1…+1 градуса, а днем составит от +4 до +6. Ветер будет северо-западным со штормовыми порывами.

Напомним, в Киеве установлен новый температурный рекорд: "впервые с 2012 года...".

Как сообщала Politeka, синоптики пообещали снег и мороз в первую неделю весны в Одессе: озвучен прогноз погоды на неделю.

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