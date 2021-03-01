Погода в Украине 1 марта будет солнечной, но прохладной

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, весна нагрянет в Украину, дав украинцам возможность передохнуть от дождей и морозов. Первый день весны будет солнечным и сухим. При этом будет прохладно.

Так, в западных областях температура воздуха прогреется до 3-6 градусов. Будет сухо и солнечно. Отличное время для пеших прогулок. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура может подняться до 7-9 градусов тепла.

В центральных областях будет прохладнее. Днем там ожидается 2-5 градусов тепла. Ночью температура опустится до 0. В Киеве 1 марта будет холодно, а ночью возможен мокрый снег.

На Востоке температура воздуха опустится до 2-4 градусов, ночью возможны небольшие заморозки. Ночью в регионе может пройти мокрый снег.

Холодно будет и в южных регионах. Днем температура воздуха там опустится до 3-5 градусов, а ночью похолодает до -1 градуса.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в Украине ожидается небольшое потепление. Температура воздуха в отдельных регионах поднимется до 9 градусов. Практически на всей территории Украины будет сухо за исключением восточных областей.

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