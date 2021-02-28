Синоптики прогнозують різке потепління в Україні, на тлі чого можуть настати і серйозні паводки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, різка зміна температури призведе до швидкого танення заметів.

Наразі найбільше снігу лежить в Карпатах, тому жителям гірських регіонів можуть загрожувати паводки.

Еколог, голова Національного екологічного ради України Олександр Чистяков зазначив, що уникнути підтоплення в цьому році не вдасться, адже зима видалась досить сніжною.

"Так, це 100% будуть паводки, і паводок буде сильний в Карпатах. Якщо в центральній частині такого катастрофічного паводку не буде - звичайно, там буде весняний повінь, але він буде в межах звичайного, природного, і на господарську діяльність це не вплине. А ось в Карпатах буде очікуватися дуже сильний паводок", - пояснив він.

При цьому постраждають з більшою ймовірністю саме ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок, і в даному випадку небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі річки.

"Великі річки прийматимуть у себе більше вологи, а маленькі річки - тому, що не зможуть взяти великої кількості вологи, - швидше за будуть розливатися", - пояснив еколог.

Прогнозується, що найбільше від повеней постраждає Закарпатська область.

"В основному постраждають наші південні області, такі як Миколаїв, Херсон, Одеська область - там буде дуже серйозна посуха. У той же час карпатські регіони навпаки тепер будуть більш схильні до більш сильний злив, потопів тощо", - розповів він.

Еколог також наголосив, що причиною потопів може стати і масова вирубка дерев.

"Ці річки обов'язково вийдуть зі свого русла. Тому що є кілька причин для цього. Перше - йде масова вирубка лісу, адже ми зі школи знаємо, що кожне дерево акумулює і тримає своїм корінням понад 400 літрів води. І якщо не буде дерева, то ця вода перетворюється в смертельний потік, який змиває все на своєму шляху", - сказав еколог.

Друга причина, за його словами, це руйнування річок.

"Також у нас, на жаль, дуже багато гірських річок просто зруйновані - річкова галька, яка і тримала ці річки в руслах, - вибрана на продаж. Тепер, не маючи свого русла, річка розливається і завдає просто катастрофічні збитки народному господарству", - сказав експерт.

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