В Украину после продолжительных морозов ворвется настоящее весеннее тепло, причем местами температуры приблизятся к отметке в +20 градусов

Резкое потепление придет в Украину уже в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, украинцев ждет солнечный день с переменной облачностью и без осадков. Ветер будет западным со скоростью 5-10 м/с.

Самые высокие температуры ожидаются в западных областях, где воздух днем прогреется до +12…+18 градусов. Теплее всего будет в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской области и на Закарпатье. При этом, ночью температура будет держаться в районе 0, а местами опустится до -1 градуса.

На Юге Украины также воцарится настоящая весна: ночью температура будет колебаться от 0 до +3 градусов, а днем потеплеет до +13…+16 градусов.

В центральных областях ночью ожидается от -1 до +1 градуса, а днем столбики термометров покажут от +11 до +14.

Холоднее всего в пятницу будет в Луганской, Черниговской и Сумской областях, где днем температура не поднимется выше +7 градусов. В других восточных и северных областях днем ожидается от +10 до +13 градусов, а ночью – от -1 до +1.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, а днем ожидается от +10 до +12.

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