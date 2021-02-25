Погода в Украине 25 февраля удивит украинцев резким потеплением

Как сообщает Politeka.net, весна наступит внезапно, всего через пару дней после сильных морозов в восточных областях. Как сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра, потепление будет продвигаться с Запада в восточные области.

Так, в западных регионах в четверг ожидается невероятная погода. Температура воздуха прогреется до 10-16 градусов тепла. Осадков не предвидится. В целом, будет солнечно и тепло. Самый большой скачок температуры ожидается в Ивано-Франковской области.

В центре температура будет ощутимо ниже. Днем в центральных областях ожидается до 6-8 градусов тепла. Осадков не предвидится. Ночью температура может опуститься до 0 градусов.

В южных областях 25 февраля тоже наступит весна. Днем температура воздуха поднимется до 9-13 градусов. Исключением станет Херсонская область, где будет значительно холоднее – до 2-4 градусов тепла.

В восточных областях будет холоднее всего. Днем в этих регионах температура будет колебаться в районе -1 +3 градусов, а ночью похолодает до 6-13 градусов мороза.

Таким образом, весна наступит только на половине территории Украины. Впрочем, уже через несколько дней потепление должно дойти и до Востока.

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