Синоптик Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, якої погоди чекати українцям найближчими днями і на початку березня

Як повідомляє Politeka.net, посилаючись на інтерв'ю начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко виданню "Обозреватель", весну українцям доведеться ще почекати. Після сильних морозів і снігопадів, які принесли в Україну відразу два циклони, нарешті потепліло. Сніг почав стрімко танути, а різке потепління дало надію на швидку весну. Однак, синоптик попереджає, що зазвичай в нашій країні справжня весна приходить ближче до кінця березня, коли середньодобова температура повітря досягає +5 градусів.

За словами Адаменко, зараз в Україні настав період передвесни, коли вночі заморозки, а вдень невеликі плюсові показники. Однак, через таких гойдалок, сніг якраз розтане дуже швидко. Синоптик зазначає, що до кінця лютого по всій країні збережеться плюсова температура вдень, а вже в перші дні березня, аж до 4 числа, буде близько нуля градусів.

Однак, напередодні Міжнародного жіночого дня і на саме свято – 6-8 березня – в Україні очікується невеликий мокрий сніг і дощі. До того ж трохи похолодає – вночі 1-6 морозу, вдень до 3 градусів морозу. "В Україні погода на 8 березня піднесе не дуже приємний "сюрприз" - температура повітря опуститься вдень до -3 градусів", - говорить Адаменко.Однак в цей же час в південній частині країни потеплішає до +8 градусів.

Тетяна Адаменко також додала, що справжня весна прийде в Україну, коли середньодобова температура буде вище +5 градусів. Статистика і метеорологічні спостереження свідчать про те, що така погода настає приблизно з 25 березня по 3 квітня, а на півдні трохи раніше.

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