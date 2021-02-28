Синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине, на фоне чего могут наступить и серьезные паводки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.
Так, резкое изменение температуры приведет к быстрому таянию снега.
Сейчас больше всего снега лежит в Карпатах, поэтому жителям горных регионов могут угрожать паводки.
Эколог, председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков отметил, что избежать подтопления в этом году не удастся, ведь зима выдалась достаточно снежной.
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"Да, это 100% будут паводки, и паводок будет сильный в Карпатах. Если в центральной части такого катастрофического паводка не будет - конечно, там будет весенний паводок, но он будет в пределах обычного, естественного, и на хозяйственную деятельность это не повлияет. А вот в Карпатах будет ожидаться очень сильный паводок", - пояснил он.
При этом с большей вероятностью пострадают именно те населенные пункты, которые расположены вблизи горных рек, и в данном случае опасность для сел и городов несут как большие, так и малые реки.
"Большие реки будут принимать у себя больше влаги, а маленькие речки - потому, что не смогут взять большого количества влаги, - скорее будут разливаться", - пояснил эколог.
Прогнозируется, что больше всего от наводнений пострадает Закарпатская область.
"В основном пострадают наши южные области, такие как Николаев, Херсон, Одесская область - там будет очень серьезная засуха. В то же время карпатские регионы наоборот теперь будут более подвержены более сильным ливням, потопам и тому подобное", - рассказал он.
Эколог также отметил, что причиной потопов может стать и массовая вырубка деревьев.
"Эти реки обязательно выйдут из своего русла. Потому что есть несколько причин для этого. Первое - идет массовая вырубка леса, ведь мы со школы знаем, что каждое дерево аккумулирует и держит своими корнями более 400 литров воды. И если не будет дерева, то эта вода превращается в смертельный поток, который смывает все на своем пути", - сказал эколог.
Вторая причина, по его словам, это разрушение рек.
"Также у нас, к сожалению, очень много горных рек просто разрушены - речная галька, которая и держала эти реки в руслах, - выбрана на продажу. Теперь, не имея своего русла река разливается и наносит просто катастрофические убытки народному хозяйству", - сказал эксперт.
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