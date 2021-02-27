Погода в Украине 27 февраля расстроит украинцев пасмурной погодой и дождями

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в субботу теплая весенняя погода уйдет, уступив место дождям и похолоданию. Всего несколько дней украинцы смогли наслаждаться теплой погодой.

Так, в западных областях в субботу ожидается сравнительно теплая погода, но с осадками. Днем температура поднимется до 5-9 градусов тепла. Ночью опустится до 3 градусов. Возможен мокрый снег.

В центральных регионах ожидается 3-6 градусов тепла. Дожди прогнозируются как на день, так и на ночь. В Киеве днем ожидается 4-6 градусов тепла. Ночью температура опустится до 2-4 градусов.

На Востоке температура опустится до 3-5 градусов. Дожди будут идти на протяжении дня.

Мокрый снег днем и ночью ожидается в северных регионах, где температура днем опустится до 3-5 градусов.

На Юге будет теплее всего. Днем температура будет колебаться в районе 5-9 градусов тепла. Ночью осадков не ожидается, а вот днем настроение жителям курортных городов испортит дождь.

Стоит отметить, что уже 28 февраля по всей территории Украины будет солнечно.

Напомним, что ранняя весна отменяется, украинцев огорошили прогнозом погоды и предупредили об опасности: "1 и 2 марта...".

Как сообщала Politeka, в Киеве опять треснул пресловутый стеклянный мост: "уже настолько рутинно, что трещину даже не оградили".

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