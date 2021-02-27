Погода в Україні 27 лютого засмутить українців похмурою погодою і дощами

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в суботу тепла весняна погода піде, поступившись місцем дощам і похолоданню. Всього кілька днів українці змогли насолоджуватися теплою погодою.

Так, у західних областях у суботу очікується порівняно тепла погода, але з опадами. Вдень температура підніметься до 5-9 градусів тепла. Вночі опуститься до 3 градусів. Можливий мокрий сніг.

У центральних регіонах очікується 3-6 градусів тепла. Дощі прогнозуються як на день, так і на ніч. У Києві вдень очікується 4-6 градусів тепла. Вночі температура опуститься до 2-4 градусів.

На сході температура опуститься до 3-5 градусів. Дощі йтимуть протягом дня.

Мокрий сніг вдень і вночі очікується в північних регіонах, де температура вдень опуститься до 3-5 градусів.

На півдні буде найтепліше. Вдень температура коливатиметься в районі 5-9 градусів тепла. Вночі опадів не очікується, а ось вдень настрій жителям курортних міст зіпсує дощ.

Варто відзначити, що вже 28 лютого по всій території України буде сонячно.

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