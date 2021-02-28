В останній день зими в Україні знову похолодає і повернуться снігопади

Про чергове зниження температури на більшій частині країни повідомили синоптики Укргідрометцентру. За їх прогнозом, в неділю, 28 лютого, вночі майже по всій країні пройде мокрий сніг і дощ. Вдень істотних опадів не очікується. Вітер буде помірним, північно-західного напрямку.

При цьому, в порівнянні з суботою температура опуститься вниз.

За словами синоптиків, найтепліше буде в західних областях. Вдень температура там складе від + 6 до + 8 градусів.

У центрі України буде трохи прохолодніше-від +2 до + 4 градусів. На Сході країни температури вдень будуть аналогічними. При цьому, жителям східних областей, за винятком Сумщини, пощастить уникнути опадів.

На півдні в неділю також буде сухо. Температура вдень коливатиметься від + 3 до + 5 градусів.

У Києві вночі також пройде невеликий дощ і мокрий сніг, вдень істотних опадів не прогнозують. Вітер у столиці буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.вночі температура триматиметься в районі 0, а вдень – коливатиметься від +2 до +4 градусів.

Метеорологи також попередили, що через відлигу і нові опади на високогір'ї Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека.

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