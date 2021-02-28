В последний день зимы в Украине снова похолодает и вернутся снегопады

Об очередном снижении температуры на большей части страны сообщили синоптики Укргидрометцентра. По их прогнозу, в воскресенье, 28 февраля, ночью почти по всей стране пройдет мокрый снег и дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет умеренным, северо-западного направления.

При этом, по сравнению с субботой температура опустится вниз.

По словам синоптиков, теплее всего будет в западных областях. Днем температура там составит от +6 до +8 градусов.

В Центре Украины будет немного прохладнее – от +2 до +4 градусов. На Востоке страны температуры днем будут аналогичными. При этом, жителям восточных областей, за исключением Сумщины, повезет избежать осадков.

На Юге в воскресенье также будет сухо. Температура днем будет колебаться от +3 до +5 градусов.

В Киеве ночью также пройдет небольшой дождь и мокрый снег, днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер в столице будет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура будет держаться в районе 0, а днем – колебаться от +2 до +4 градусов.

Метеорологи также предупредили, что из-за оттепели и новых осадков на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Напомним, дожди и холода прогонят весну, устроив погодные качели: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, в Киев придут дожди и мокрый снег: к чему готовиться жителям столицы в последние дни зимы.

Также Politeka писала, что погода резко изменится, тепло ворвется в Украину после аномальных морозов: где ждать +18.