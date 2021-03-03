Погода в Украине 3 марта порадует стремительным потеплением по всей территории
Как пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, в среду в Украине будет тепло и солнечно. Осадков не предвидится, поэтому украинцы смогут насладиться пешими прогулками и весенним солнышком. В некоторых областях серьезно потеплеет вплоть до +12 градусов.
Так, в восточных регионах в среду будет солнечно. Днем будет сухо и лишь ночью местами может пройти небольшой дождь. Температура днем поднимется до 3-6 градусов тепла.
В центральных областях будет теплее. Температура воздуха прогреется до 6-9 градусов тепла. Будет сухо и солнечно, осадков не ожидается. В Киеве 3 марта потеплеет до 9 градусов. Правда, ночью все еще будет холодно – столбики термометра опустятся до 0 градусов.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!»
Скандал разразился на "Голосі країни" из-за новой подопечной Монатика: "Не справедливо, когда приходят вот такие..."
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Жен 91-летнего Чапкиса показали в Сети, как они выглядят и кого уже нет в живых: "Моложе на 51 год"
В южных регионах будет по-весеннему тепло. Особенно, в Одесской области. Днем там потеплеет до 10-12 градусов. Будет сухо и идеально для прогулок. В Херсонской и Николаевской областях будет немного прохладнее. Там температура будет колебаться в районе 7-9 градусов.
Настоящая весна придет в западные регионы. Там будет солнечно и очень тепло. Температура во всех юго-западных областях поднимется до 10-12 градусов. Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается 7-9 градусов.
Напомним, что Жаклин несется на Украину, синоптики сделали предупреждение: как изменится погода.
Как сообщала Politeka, вместе со снегом ушел асфальт: дороги Киевщины превратились в "решето" после зимы, фото.
Также Politeka писала, что редкие птицы прилетели и принесли весну на Одесчину, кадры: "впервые так рано".