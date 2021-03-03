Погода в Украине 3 марта порадует стремительным потеплением по всей территории

Как пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, в среду в Украине будет тепло и солнечно. Осадков не предвидится, поэтому украинцы смогут насладиться пешими прогулками и весенним солнышком. В некоторых областях серьезно потеплеет вплоть до +12 градусов.

Так, в восточных регионах в среду будет солнечно. Днем будет сухо и лишь ночью местами может пройти небольшой дождь. Температура днем поднимется до 3-6 градусов тепла.

В центральных областях будет теплее. Температура воздуха прогреется до 6-9 градусов тепла. Будет сухо и солнечно, осадков не ожидается. В Киеве 3 марта потеплеет до 9 градусов. Правда, ночью все еще будет холодно – столбики термометра опустятся до 0 градусов.

В южных регионах будет по-весеннему тепло. Особенно, в Одесской области. Днем там потеплеет до 10-12 градусов. Будет сухо и идеально для прогулок. В Херсонской и Николаевской областях будет немного прохладнее. Там температура будет колебаться в районе 7-9 градусов.

Настоящая весна придет в западные регионы. Там будет солнечно и очень тепло. Температура во всех юго-западных областях поднимется до 10-12 градусов. Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается 7-9 градусов.

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