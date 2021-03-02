В Україні очікується суттєва зміна погодних умов



Як передає Politeka.net, прогноз на найближчі дні озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, 3 і 4 березня майже по всій країні буде переважати суха погода.



"І не просто суха, але і з сонцем. Жаклін розжене фронту і циклони на околиці, тому опади в Україні 3 березня малоймовірні", - повідомила синоптик.

Температура повітря в середу протягом дня буде в межах + 5 + 10 градусів, на Сході і північному сході + 2 + 5 градусів.



У четвер потеплішає до + 6 +13 градусів, у західних областях до +10 + 15 градусів.



"У Києві 3 березня грайлива Жаклін організовує сонечко і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень передбачається до + 6 градусів, 4 березня до +11 градусів", - поділилася Діденко.

Синоптик зазначила, що в п'ятницю прийде атмосферний фронт з опадами, а на вихідних очікується похолодання.

"Тому завтра і післязавтра побільше погуляйте, подихайте і підставляйте носа і щоки сонце, не витрачайтеся даремно вітаміном Д, скористайтеся сонячною акцією від Жаклін", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, у Києві встановлено новий температурний рекорд: "вперше з 2012 року...".

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