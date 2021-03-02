В Украине ожидается существенное изменение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогноз на ближайшие дни озвучила синоптик Наталка Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам эксперта, 3 и 4 марта почти по всей стране будет преобладать сухая погода.
"И не просто сухая, но и с солнцем. Жаклин разгонит фронта и циклоны на окраине, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны", - сообщила синоптик.
Температура воздуха в среду в течение дня будет в пределах + 5 + 10 градусов, на востоке и северо-востоке + 2 + 5 градусов.
В четверг потеплеет до + 6 + 13 градусов, в западных областях до +10 +15 градусов.
"В Киеве 3 марта игривая Жаклин организует солнышко и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем предполагается до +6 градусов, 4 марта до +11 градусов", - поделилась Диденко.
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Синоптик отметила, что в пятницу придет атмосферный фронт с осадками, а на выходных ожидается похолодание.
"Поэтому завтра и послезавтра побольше погуляйте, подышите и подставляйте носа и щеки солнце, не тратьтесь зря витамином Д, воспользуйтесь солнечной акцией от Жаклин", - подытожила эксперт.
Напомним, в Киеве установлен новый температурный рекорд: "впервые с 2012 года...".
Как сообщала Politeka, синоптики пообещали снег и мороз в первую неделю весны в Одессе: озвучен прогноз погоды на неделю.
Также Politeka писала, что весна нагрянет в Украину, помахав рукой дождям и холоду: что будет с погодой в начале марта.