Спасатели просят украинцев быть осторожными и внимательными, в связи с возможными природными катаклизмами

Как передает Politeka.net, на сайте ГСЧС Украины предупредили население о высокой опасности схода лавин, а также половодья на реках страны.

По данным Укргидрометцентра, 2 марта на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Кроме того, синоптики и спасатели предупредили о наводнениях. В частности, ожидается разлом льда с возможным формированием заторов и колебанием уровней воды в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец.

Также вода продолжит подниматься на участке р. Рата Волица - Междуречье (Львовская область). Уровень повысится на 0,3-0,8 м с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, вода может достичь и превысить отметки затопления хозяйственных объектов и отдельных домов в Червоноградском районе Львовской области (уровень опасности оранжевый).

2-3 марта на реках бассейна Припяти также ожидается подъем уровней воды - на 0,1-0,5 м. Возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица р. Горынь Ровенской области и последующее затопление территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области. Кроме того, вода может достигнуть и превысить отметки в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области (желтый уровень опасности).

Ранее мы сообщали, согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра, во вторник, 2 марта, в большинстве областей будет сухо и относительно тепло. При этом, ночью во многих регионах температура опустится ниже нуля. За исключением юго-восточных областей, на дорогах возможна гололедица.

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