В Украину ненадолго ворвется весеннее тепло, однако в ближайшие дни его снова сменят низкие температуры

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра в своем новом прогнозе. Они сообщили, что в пятницу, 4 марта, средняя температура в стране приблизится к отметке в +10 градусов, а местами поднимется и выше.

Теплее всего будет в западных областях, где воздух днем прогреется до +10…+14 градусов. При этом, ночью в регионе столбики термометров покажут от +1 до -1 градуса.

На Юге день также будет теплым: температура поднимется до +8…+11 градусов. Ночью ожидается от +2 до -3 градусов.

В центральных областях днем воздух прогреется до +8…+11 градусов, а ночью ожидается от -1 до -3.

Холоднее всего будет в восточных и северных областях, где температуры днем будут колебаться от +6 до +9 градусов, а ночью – от -1 до -4.

По всей стране в пятницу ожидается сухая погода с переменной облачностью.

В Киеве днем также будет солнечно. Днем в столице потеплеет до +9…+11 градусов, а ночью ожидается от 0 до -2.

Синоптики также предупредили, что уже 5 марта в Украине снова похолодает, а атмосферный фронт принесет с собой мокрый снег и дожди.

Напомним, настоящая весна ворвется в Украину, окончательно прогнав снег и морозы: в каких областях будет до +12.

Как сообщала Politeka, украинцев экстренно предупредили о новой опасности, какие районы под угрозой: "Выход воды и затопление...".

Также Politeka писала, что зима не отпускает Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: где ждать снега и гололеда.