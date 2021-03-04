Весна 2021 року в Україні буде холодною з морозами і снігом

Такий прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

Експерт каже, що з 4 по 7 березня в ряді областей очікується до 5-7 градусів морозу вночі. Чи не порадує різким теплом і квітень.

"По початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряна, прохолодна і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - заявив народний синоптик.

Згідно з прогнозом Горбаня, після Великодня, яка цього року випадає на 2 травня, буде ще кілька хвиль похолодання.

"Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - повідомив синоптик.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами сайтів погоди, перша половина березня буде прохолодною і багатою на опади у вигляді снігу і дощу, а ось друга половина місяця очікується теплішою з температурою повітря до +10°. Однак наприкінці березня погода знову може погіршитися.

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