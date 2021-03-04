Весна 2021 года в Украине будет холодной с морозами и снегом

Такой прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

Эксперт говорит, что с 4 по 7 марта в ряде областей ожидается до 5-7 градусов мороза ночью. Не порадует теплом и апрель.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - заявил народный синоптик.

Согласно прогнозу Горбаня, холодно будет даже в мае. Так, после Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая, будет еще несколько волн похолодания.

"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, тридцать третий волна это волны похолодания. Значит, Май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - сообщил синоптик.

Как сообщалось ранее, по прогнозам сайтов погоды, первая половина марта будет прохладной и богатой на осадки в виде снега и дождя, а вот вторая половина месяца ожидается теплее с температурой воздуха до + 10 °. Однако в конце марта погода снова может ухудшиться.

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