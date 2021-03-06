В Украине сохранятся холодные температуры, а в субботу к ним прибавятся еще и осадки с сильным ветром

О том, какой будет погода в стране в субботу, 6 марта, рассказали синоптики из Укргидрометцентра. Они уточнили, что сильные осадки ожидаются только в Луганской и Донецкой областях.

Отмечается, что на Востоке страны ночью пройдет снег, однако днем будет без осадков. При этом, синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре. Ночью температура опустится до -5…-3 градусов, а днем воздух прогреется от +1 до +5.

В южных областях ночью также пройдет мокрый снег с дождем, а днем существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, а днем – от +3 до +5.

В северной части страны 6 марта будет без существенных осадков, однако очень ветрено. Ночью температура опустится до -6…-4 градусов, а днем составит от +1 до +3.

В западных областях днем будет без осадков. Ночью снег пройдет во Львовской области и на Закарпатье. В регионе также ожидается штормовой ветер. Температура ночью будет колебаться от -6 до -3 градусов, а днем – от +1 до +4.

В Центре Украины ночью пройдет снег, однако днем будет сухо и ветрено. Ночью температура опустится до -5…-3 градусов, а днем ожидается от +2 до +4.

В Киеве в субботу существенных осадков не ожидается, но ветер будет со штормовыми порывами. Ночью температура составит от -5 до -3 градусов, а днем – от +1 до +3.

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