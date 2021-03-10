Погода в Украине 10 марта добьет украинцев ухудшением условий

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в среду в Украину вернутся сильные ночные морозы, а в некоторые регионы нагрянет мокрый снег. Самые холодные ночи ожидаются в северных и восточных регионах.

Так, на Западе 10 марта будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там днем ожидается до 4-6 градусов. А вот в Хмельницкую, Черновицкую и Винницкую области нагрянет мокрый снег.

В Центре будет сухо, но холодно. Температура днем прогреется лишь до 0-2 градусов, а ночью температура опустится до 6-9 градусов мороза.

Особенно холодно будет в северных областях. Там ночью похолодает до 11-13 градусов мороза, а вот днем температура будет держаться в районе 0-2 градусов.

В восточных регионах ночью тоже будут приличные заморозки. Похолодает до 10-11 градусов.

Юг похолодание тоже не обойдет стороной. Днем столбики термометра не прогреются выше 1-3 градусов.

Ранее мы писали, что весна в 2021 году сильно задержится, поэтому украинцам не стоит рассчитывать на раннее потепление. По прогнозам синоптиков, ночные морозы будут держаться вплоть до апреля. Отмечается, что это вовсе не затянувшаяся зима, а нормальная весенняя температура. Для ранней весны, по словам синоптиков, характерна минусовая температура ночью.

Добавим, что осенью синоптики обещали теплую зиму без существенных осадков, однако их прогнозы не сбылись. Этой зимой украинцы смогли насладиться снежной погодой, хоть она и была непродолжительной.

Напомним, что ранней весны в Украине не будет, синоптик предупредил, чего ждать от погоды: "Это даже не заморозки, это...".

Как сообщала Politeka, Одесчина в опасности, засуха угрожает региону: "этот год будет еще жарче".

Также Politeka писала, погода слетит с катушек, окончательно распрощавшись с весной: в каких областях ожидаются морозы.