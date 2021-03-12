Американська модель і сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер в обтягуючому комбінезоні вразила фігурою

Подружжя красунь Кардашьян кожен день поповнює Instagram різними і несподіваними кадрами. Причому дівчата не бажають зупинятися на досягнутих цілях, і кожна з них якомога більше приділяє часу зовнішності і моді.

Саме тому кажуть, що кожна річ в гардеробі дівчат стає популярною. Колекцію косметики Кайлі розкуповують за хвилини, а одяг Кім бронюють ще до офіційних презентацій. Нещодавно Дженнер також вирішила згадати свою любов до комбінезонів.

Цього разу вона опублікувала фото, на яких позувала в обтягуючому костюмі з незвичайним принтом, рукавичках і головному уборі. Трендовий наряд зміг розставити правильні акценти.

«Кайлі бунтує, дівчинка вогонь🙌; любов з першого погляду😍; тепер це знаковий образ🖤; У неї навіть є торговий автомат 😌; гарненько присідає, хитає потрібні місця; Перше фото краще😍3 😍; Ти просто ідеальна❤️❤️», - відповідають фанати.

Нещодавно красуня одягла тонку сукню з оригінальним дизайном. Приталений наряд без бретелей і принтів вдало підкреслив тонку талію Кайлі і її пишний бюст.

Причому декольте виявилося настільки відкритим, що велика частина грудей дівчини залишилася непристойно відкритою. Тимчасово пофарбовані локони спеціальною фарбою перетворили Дженнер в кокетливу модель з вишневим кольором волосся.

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