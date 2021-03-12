Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в обтягивающем комбинезоне впечатлила фигурой
Чета красоток Кардашьян каждый день пополняет Инстаграм самыми разными и неожиданными кадрами. Причем девушки не желают останавливаться на достигнутых целях, и каждая из них как можно больше уделяет времени внешности и моде.
Именно поэтому говорят, что каждая вещь в гардеробе девушек становится популярной. Коллекцию косметики Кайли раскупают за минуты, а одежду Ким бронируют еще до официальных презентаций. Недавно Дженнер также решила вспомнить свою любовь к комбинезонам.
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В этот раз она опубликовала фото, на которых позировала в обтягивающем костюме с необычным принтом, перчатках и головном уборе. Трендовый наряд смог расставить правильные акценты.
«Кайли бунтует, девочка огонь🙌; любовь с первого взгляда😍; теперь это знаковый образ🖤; У нее даже есть торговый автомат 😌; хорошенько приседает, качает нужные места; Первое фото лучшее😍3 😍; Ты просто идеальна❤️❤️», - отвечают фанаты.
Недавно красотка надела тонкое платье с оригинальным дизайном. Приталенный наряд без бретелей и принтов удачно подчеркнул тонкую талию Кайли и ее пышный бюст.
Причем декольте оказалось настолько открытым, что большая часть груди девушки осталась неприлично открытой. Временно окрашенные локоны специальной краской превратили Дженнер в кокетливую модель с вишневым цветом волос.
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