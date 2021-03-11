Олександр Усик був би дуже радий провести бій за титул тимчасового чемпіона з Джо Джойсом на батьківщині

Слова українця передає Sport.ua.

Олександра підкреслив, що йому б дуже хотілося, щоб бій відбувся в Києві або іншому місті України.

"Поки говоримо, домовляємося. Дуже б хотілося, щоб це пройшло в Києві, але не все залежить від нас. Вони будуть раціонально дивитися на заробіток, визначаючи, де відбудеться цей поєдинок. На даний момент ніякої конкретики немає. Ми з Джо поки в Twitter між собою говоримо. Так що треба просто трохи почекати", - розповів український боксер.

Також Усик зазначив, що все може вирішитися після бою Джошуа-Ф'юрі. За словами українського боксера варто почекати рішення WBO, тоді і можна будете обговорювати місце проведення бою з Джойсом.

Раніше український супертяж в соцмережах вже запропонував Джойсу провести бій на "Олімпійському" стадіоні в Києві.

"Давай, мій друг. Я чекаю тебе на НСК Олімпійський в Києві", - написав боксер у підписі до посту.

Відзначимо, що промоутер українського суперважковаговика також заявив, що дата бою Усик-Джойс буде визначаться в залежності від рішення WBO по бою Джошуа і Ф'юрі.

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