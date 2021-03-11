Александр Усик был бы очень рад провести бой за титул временного чемпиона с Джо Джойсом на родине

Слова украинца передает Sport.ua.

Александра подчеркнул, что ему бы очень хотелось, чтобы бой состоялся в Киеве или другом городе Украины.

"Пока говорим, договариваемся. Очень бы хотелось, чтобы это прошло в Киеве, но не все зависит от нас. Они будут рационально смотреть на заработок, определяя, где состоится этот поединок. На данный момент никакой конкретики нет. Мы с Джо пока в Twitter между собой говорим. Так что надо просто немного подождать", - рассказал украинский боксер.

Также Усик отметил, что все может решиться после боя Джошуа-Фьюри. По словам украинского боксера стоит подождать решения WBO, тогда и можно будете обсуждать место проведения боя с Джойсом.

Ранее украинский супертяж в соцсетях уже предложил Джойсу провести бой на "Олимпийском" стадионе в Киеве.

"Давай, мой друг. Я жду тебя на НСК Олимпийский в Киеве", - написал боксер в подписи к посту.

Отметим, что промоутер украинского супертяжеловеса также заявил, что дата боя Усик-Джойс будет определятся в зависимости от решения WBO по боя Джошуа и Фьюри.

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