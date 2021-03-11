Через вокаліста популярного українського гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Сергія Танчинця, скасували довгоочікуваний концерт

гурт зараз активно гастролює по Україні, виконуючи свої найкращі хіти, пише Politeka.net. Однак концерт в Енергодарі (Запорізька область) довелося скасувати, адже сталася біда з вокалістом.

Про це повідомили в акаунті групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в Інстаграм. Як зазначається, у Сергія Танчинця висока температура і дуже погане самопочуття. Симптоми захворювання не схожі на коронавірус, та й експрес-тест показав негативний результат. Зараз очікується результат ПЛР-тесту.

Також у повідомленні йдеться, що концерт в Енергодарі, що не відбувся, був перенесений на 12 травня.

"Енергодар, ми так хотіли виступити сьогодні у вас і подарувати вам круті емоції! Ми так чекали цього дня! Знаємо, що Ви теж.

Але, на жаль, сьогоднішній концерт переноситься на травень - через поганий стан здоров'я вокаліста", - йдеться в повідомленні.

"Видужуй🔥", " одужуй ️ ️ значить Побачимося 12 травня😋", "бажаємо Сергію одужання. 😍 😍 😍 ", "Бережіть своє здоров'я і здоров'я кращого вокаліста. Швидкого одужання!", "Бажаю якнайшвидшого одужання", " Одужуйте 🙏 бережіть себе! ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Відомо, що артисти грали по два концерти в день з дотриманням всіх карантинних норм і 50% розсадження залу.

За тиждень до кожного з концертів неможливо купити квитки - все розкуплено. Сумарно за півтора місяці хлопці грають 42 концерти.

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