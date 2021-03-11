Из-за вокалиста популярной украинской группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Сергея Танчинца, отменили долгожданный концерт

Группа сейчас активно гастролирует по Украине, исполняя свои лучшие хиты, пишет Politeka.net. Однако концерт в Энергодаре (Запорожская область) пришлось отменить, ведь произошла беда с вокалистом.

Об этом сообщили в аккаунте группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в Инстаграм. Как отмечается, у Сергея Танчинца высокая температура и очень плохое самочувствие. Симптомы заболевания не похожи на коронавирус, да и экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас ожидается результат ПЦР-теста.

Также в сообщении говорится, что несостоявшийся концерт в Энергодаре был перенесен на 12 мая.

"Энергодар, мы так хотели выступить сегодня у вас и подарить вам крутые эмоции! Мы так ждали этого дня! Знаем, что вы тоже.

Но, к сожалению, сегодняшний концерт переносится на май - из-за плохого состояния здоровья вокалиста", - говорится в сообщении.

"Выздоравливай🔥", "Выздоравливай 💪☺️ Значит увидимся 12 мая😋", "Желаем Сергею выздоровления. 😍😍😍", "Берегите свое здоровье и здоровье лучшего вокалиста. Быстрого выздоровления!", "Желаю скорейшего выздоровления", "Выздоравливайте 🙏 Берегите себя! ❤️", - написали пользователи сети.

Известно, что артисты играли по два концерта в день с соблюдением всех карантинных норм и 50% рассадки зала.

За неделю до каждого из концертов невозможно купить билеты - все раскуплено. Суммарно за полтора месяца ребята играют 42 концерта.

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