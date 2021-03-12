Рятувальники припинили пошуки туриста-киянина, який зник в районі гори Гемба на Закарпатті в середині лютого

Як повідомила прес-секретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області Наталія Батир, рішення про завершення пошуково-рятувальної операції прийняли 5 березня.

"За чинним законодавством активна пошуково-рятувальна фаза триває три доби, надалі вона продовжується до семи. Після цього може продовжуватися за рішенням керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ми проводили пошуки", - пояснила Батир.

Прес-секретар ДСНС додала, що пошуки затягнулися майже на місяць, але не дали жодних результатів. Ні сліди лижника, ні фрагменти його одягу або спорядження виявити не вдалося, тому пошуки вирішили зупинити.

За словами Батир, такої тривалої операції з порятунку заблукалого туриста на Закарпатті ще ніколи не проводили. Крім того, вона була досить масштабною – до неї залучили вісім гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС на Закарпатті, у Львівській області, включаючи другий спеціальний центр швидкого реагування ДСНС міста Дрогобич, лісників, волонтерів.

Більш того, для огляду території з повітря задіяли вертольоти Мі-8 і SuperPuma спеціального авіаційного загону ДСНС.

Раніше повідомлялося, що пошуки туриста були ускладнені погодними умовами.

"У горах-20-25 градусів морозу, хуртовина, вдень випадає понад 30 см снігу. Сліди, які були знайдені на третю добу, замело снігом, і встановити навіть шляхом зондування поверхні неможливо, пішла людина далі або залишилася на місці», — розповідала раніше прес-секретар ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Нагадаємо, два туристи з Києва під час катання на лижах заблукали біля села Березники Свалявського району в Карпатах 13 лютого. Наступного дня, 14 лютого, одного з чоловіків знайшли, його стан був задовільний.

Він розповів, що у його товариша нічого, крім запальнички, не було. Ніяких енергетичних батончиків, які могли б його підживити.

Тим часом на 12 березня в Закарпатті оголошено штормове попередження. Туристів, що збираються в гори, просять відкласти сходження. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с і хуртовини, на високогір'ї вітер посилиться до 25 м/с.Крім того, висока ймовірність сходження лавин, у тому числі великих.

Нагадаємо, киянин зник більше двох тижнів тому, рідні молять про допомогу: рятувальники кинули всі сили.

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