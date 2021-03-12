Спасатели прекратили поиски туриста-киевлянина, который пропал в районе горы Гемба на Закарпатье в середине февраля

Как сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области Наталья Батыр, решение о завершении поисково-спасательной операции приняли 5 марта.

"По действующему законодательству активная поисково-спасательная фаза длится трое суток, в дальнейшем она продлевается до семи. После этого может продолжаться по решению руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы проводили поиски", – объяснила Батыр.

Пресс-секретарь ГСЧС добавила, что поиски затянулись почти на месяц, но не дали никаких результатов. Ни следы лыжника, ни фрагменты его одежды или снаряжения обнаружить не удалось, поэтому поиски решили остановить.

По словам Батыр, такой длительной операции по спасению заблудившегося туриста на Закарпатье еще никогда не проводили. Кроме того, она была достаточно масштабной – к ней привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС на Закарпатье, во Львовской области, включая второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС города Дрогобыч, лесников, волонтеров.

Более того, для осмотра территории с воздуха задействовали вертолеты МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС.

Ранее сообщалось, что поиски туриста были осложнены погодными условиями.

«В горах -20-25 градусов мороза, метель, днем выпадает более 30 см снега. Следы, которые были найдены на третьи сутки, замело снегом, и установить даже путем зондирования поверхности невозможно, пошел ли человек дальше или остался на месте», — рассказывала ранее пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Напомним, два туриста из Киева во время катания на лыжах заблудились возле села Березники Свалявского района в Карпатах 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, одного из мужчин нашли, его состояние было удовлетворительное.

Он рассказал, что у его товарища ничего, кроме зажигалки, не было. Никаких энергетических батончиков, которые могли бы его подпитать.

Тем временем на 12 марта в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. Туристов, собирающихся в горы, просят отложить восхождение. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/с и метели, на высокогорье ветер усилится до 25 м/с. Кроме того, высока вероятность схождения лавин, в том числе крупных.

Напомним, киевлянин исчез больше двух недель назад, родные молят о помощи: спасатели бросили все силы.

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