Масштабная операция по спасению заблудившегося в горах туриста продолжается, с каждым днем шансы на его выживание все меньше

40-летний киевлянин провел уже пять ночей в горах на двадцатиградусном морозе, из экипировки у него только лыжный костюм. Поисковые работы в районе горы Гемба затрудняются обильными снегопадами. На спасение туриста были брошены все силы, и даже авиация - вертолет ЕС-225 «Супер-пума» (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По информации пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области, в течение этого времени были обследованы склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гимба и Гемба. По координатам, предоставленным его товарищем, были найдены следы потерявшегося, однако из-за сильных снегопадов в горах установить дальнейшее продвижение туриста пока не представляется возможным.

"По словам его друга, у него ничего, кроме зажигалки, не было. Никаких энергетических батончиков, которые могли бы его подпитать, а также дать сил. Не было и каких-то других средств спасения. Однако у нас в горной местности есть домики лесников, а также избушки пастухов. Если он нашел хотя бы одну из них, то он бы смог там обогреться", - комментировала трагедию пресс-секретарь ГСЧС Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, изначально у пропавшего работал один из телефонных номеров, но на звонки он не отвечал. В дальнейшем связь с ним прервалась, очевидно, телефон разрядился.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из мужчин нашли, его состояние удовлетворительное.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.