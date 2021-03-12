Переможець першого сезону шоу "Голос країни" Іван Ганзера через 10 років після участі розкрив подробиці про талант-шоу

Як повідомляє Politeka.net, простий хлопець з села в Харківській області Іван Ганзера, який завжди хотів співати, став переможцем найпершого в Україні сезону талатн-шоу "Голос країни". Через 10 років після участі в інтерв'ю виданню theLime розповів, куди діваються переможці і що з ними відбувається після великого успіху в телепроекті.

Іван каже, що йому пощастило куди більше, ніж іншим переможцям різних сезонів, адже він все ще іноді виступає, дає невеликі концерти і їздить співати для військових в зоні бойових дій. А ось доля інших склалася куди більш сумно, і багато хто з них тепер працюю на простих роботах, забуті всіма.

За словами артиста, переможці не завжди залишаються у виграші від своєї перемоги, адже після цього вони підписують досить жорсткі контракти. "Зверніть увагу: чверть фіналісти, півфіналісти "Голосу країни" часто успішніші за переможців. А це тому, що їх нічого не обмежує", - зазначає Іван.

Також він зізнався, що дуже багато аналізував питання, куди діваються переможці. За словами Ганзери, все просто. "Все це пов'язано з підходом до переможців, з контрактними зобов'язаннями, і у нас є багато прикладів, які це підтверджують", - говорить хлопець. Він розповів, що в його випадку, після перемоги лейбл просто забрав гроші, але нічого не робив, щоб розвивати талант, випускати нові пісні і знімати кліпи для артиста. Іван вважає, що з іншими може відбуватися те ж саме, так що учасникам перед тим, як йти на проект, варто гарненько подумати, чого вони хочуть.

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