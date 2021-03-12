Победитель первого сезона шоу "Голос країни" Иван Ганзера спустя 10 лет после участия раскрыл подробности о талант-шоу

Как сообщает Politeka.net, простой парень из села в Харьковской области Иван Ганзера, который всегда хотел петь, стал победителем самого первого в Украине сезона талатн-шоу "Голос країни". Спустя 10 лет после участия в интервью изданию theLime рассказал, куда деваются победители и что с ними происходит после большого успеха в телепроекте.

Иван говорит, что ему повезло куда больше, чем другим победителям разных сезонов, ведь он все еще иногда выступает, дает небольшие концерты и ездит петь для военных в зоне боевых действий. А вот судьба других сложилась куда более печально, и многие из них теперь работаю на простых работах, позабытые всеми.

По словам артиста, победители не всегда остаются в выигрыше от своей победы, ведь после этого они подписывают довольно жесткие контракты. "Обратите внимание: четверть финалисты, полуфиналисты "Голосу країни" часто успешнее победителей. А это потому, что их ничего не ограничивает", - отмечает Иван.

Также он признался, что очень много анализировал вопрос, куда деваются победители. По словам Ганзеры, все просто. "Все это связано с подходом к победителям, с контрактными обязательствами, и у нас есть много примеров, которые это подтверждают", - говорит парень. Он рассказал, что в его случае, после победы лейбл просто забрал деньги, но ничего не делал, чтобы развивать талант, выпускать новые песни и снимать клипы для артиста. Иван считает, что с другими может происходить то же самое, так что участникам перед тем, как идти на проект, стоит хорошенько подумать, чего они хотят.

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