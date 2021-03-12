Компанія Xiaomi спантеличила користувачів несподіваною ідеєю для свого нового смартфона

Нещодавно президент Xiaomi Group China і генеральний директор Redmi Лу Вейбінг поділився на своїй сторінці в соцмережі Weibo постом, в якому багато хто побачив натяк на конфігурації нової моделі смартфона від Xiaomi.

Так, представник китайської компанії нагадав про те, що в моделі Redmi Note 9 Pro була встановлена основна камера з головним датчиком Samsung hm2 роздільною здатністю 108 Мп (12 000 х 9 000 пікселів).

За словами Лу Вейбінга, нещодавно він задумався про те, що було б, якби на ринку з'явився смартфон з двома такими датчиками оптичного формату 1/1, 52 дюйма.

"Такий телефон буде вам цікавий?", - поцікавився представник Xiaomi.

У його питанні багато інтернет-користувачів побачили явний натяк на те, що компанія дивиться в бік створення такого смартфона. Втім, люди поставилися до такої ідеї вельми скептично. У коментарях багато хто пропонував встановити в камеру смартфона більш вдосконалені і світлочутливі датчики зображення.

"Чим більше мегапікселів, тим більше розмір фотки в мб. На якість це не особливо впливає", "більшість фапає на циферки, ось і клепають таке, виключно для збільшення продажів, а якість на останньому місці", "в якості основної камери потрібно ставити один хороший сенсор максимум на 48мп, щоб світлочутливість хороша була. Решта макркетинг, як на мене", "Циферка потрібна для понту, щоб народ купував", - пишуть люди.

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