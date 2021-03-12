Компания Xiaomi озадачила пользователей неожиданной идеей для своего нового смартфона

Недавно президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг поделился на своей странице в соцсети Weibo постом, в котором многие увидели намек на конфигурации новой модели смартфона от Xiaomi.

Так, представитель китайской компании напомнил о том, что в модели Redmi Note 9 Pro была установлена основная камера с главным датчиком Samsung HM2 разрешением 108 Мп (12 000 х 9 000 пикселей).

По словам Лу Вейбинга, недавно он задумался о том, что было бы, если бы на рынке появился смартфон с двумя такими датчиками оптического формата 1/1,52 дюйма.

«Такой телефон будет вам интересен?», - поинтересовался представитель Xiaomi.

В его вопросе многие интернет-пользователи увидели явный намек на то, что компания смотрит в сторону создания такого смартфона. Впрочем, люди отнеслись к такой идее весьма скептично. В комментариях многие предлагали установить в камеру смартфона более усовершенствованные и светочувствительные датчики изображения.

«Чем больше мегапикселей, тем больше размер фотки в мб. На качество это не особо влияет», «Большинство фапает на циферки, вот и клепают такое, исключительно для увеличения продаж, а качество на последнем месте», «В качестве основной камеры нужно ставить один хороший сенсор максимум на 48Мп, чтобы светочувствительность хорошая была. Остальное макркетинг, как по мне», «Циферка нужна для понта, чтобы народ покупал», - пишут люди.

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