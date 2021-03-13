Американська модель і сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер у блакитному прозорому платті перевершила саму себе
Популярна Красуня і молодша сестра Кім Кардашьн - предпренімательніуа Кайлі Дженнер регулярно доводить, що може вразити публіку одним лише чином. Її лінійка для догляду за шкірою продовжує опинятися в топі популярності. Спеціально з приводу чергової презентації, Кайлі навіть змінила імідж.
Так, Кайлі одягла напівпрозорий Блакитний комбінезон в дрібний горошок і з незвичайними вирізами на грудях. Завершили зухвалий лук Дженнер велосипедками baby blue-авторство популярного бренду. Причому саме в нарядах від даного дизайнера модель блищить найчастіше на фотосесіях.
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Тонка тканина мало що приховала, тому фанати буквально завалили Кайлі компліментами:
"Головна героїня будь-якого шоу; етнічна приналежність розблокована: латина; Кайлі, ти головна героїня 😍; ну це занадто сміливо, таке для будинку; виглядаєш приголомшливо, Дитинко; я люблю тебе😭 💕; Так жарко, Кай; міс Дженнер; я люблю тебе😢❤️; Я сумую за нами💔; буквальна лялька».
Подружжя красунь Кардашьян кожен день поповнює Instagram різними і несподіваними кадрами. Причому дівчата не бажають зупинятися на досягнутих цілях, і кожна з них якомога більше приділяє часу зовнішності і моді.
Саме тому кажуть, що кожна річ в гардеробі дівчат стає популярною. Колекцію косметики Кайлі розкуповують за хвилини, а одяг Кім бронюють ще до офіційних презентацій. Нещодавно Дженнер також вирішила згадати свою любов до комбінезонів.
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