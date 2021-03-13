Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в лазурном прозрачном платье превзошла саму себя

Популярная красотка и младшая сестра Ким Кардашьн- предпренимательниуа Кайли Дженнер регулярно доказывает, что может поразить публику одним лишь образом. Ее линейка для ухода за кожей продолжает оказываться в топе популярности. Специально по поводу очередной презентации, Кайли даже сменила имидж.

Так, Кайли надела полупрозрачный лазурный комбинезон в мелкий горошек и с необычными вырезами на груди. Завершили дерзкий лук Дженнер велосипедками baby blue — авторство популярного бренда. В шутку модель заявила, что в таком наряде она даже ходит на работу. Причем именно в нарядах от данного дизайнера модель блистает чаще всего на фотосессиях.

Тонкая ткань мало что скрыла, поэтому фанаты буквально завалили Кайли комплиментами:

«Главная героиня любого шоу; этническая принадлежность разблокирована: латина; Кайли, ты главная героиня 😍; ну это слишком смело, такое для дома; выглядишь потрясающе, детка; Я люблю тебя 😭💕; Так жарко, Кай; мисс Дженнер; Я люблю тебя 😢❤️; Я скучаю по нам💔; буквальная кукла».

Чета красоток Кардашьян каждый день пополняет Инстаграм самыми разными и неожиданными кадрами. Причем девушки не желают останавливаться на достигнутых целях, и каждая из них как можно больше уделяет времени внешности и моде.

Именно поэтому говорят, что каждая вещь в гардеробе девушек становится популярной. Коллекцию косметики Кайли раскупают за минуты, а одежду Ким бронируют еще до официальных презентаций. Недавно Дженнер также решила вспомнить свою любовь к комбинезонам.

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