У мережі з'явилося чарівно фото американської моделі і актриси Емілі Ратаковски
Як повідомляє Politeka.net, популярна американська актриса і модель Емілі Ратаковскі днями народила первістка, про що поспішила повідомити фанатам у своєму Instagram. Всю вагітність дівчина, не змінюючи собі, виставляла на показ відверті і оголені фото, а потім показала знімок з новонародженою дитиною на руках.
Треба сказати, що в соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених Емілі, на яких шанувальники обмінюються її знімками. Так, нещодавно в одному з таких акаунтів виклали чарівний кадр, на якому модель позує ще до вагітності. На фото Ратаковскі відображена в кімнаті з яскравим м'яким світлом. Вона з'явилася перед камерою в цікавому образі - на ній кокетливий білий топік в чорний горошок, який на грудях зав'язаний вузликом. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку моделі і її пружне декольте, яке мало не випадає з одягу, а шанувальників цей вузлик так і вабить.
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Волосся Емілі тут розпущене, трохи завите і м'якими локонами спадають на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж з блискучими губами, вона пронизливо дивиться в камеру, як ніби заглядає в саме серце. Звичайно ж таке фото зіркової красуні не залишилося без уваги фанатів, Ратаковскі засипають лайками і захопленими коментарями.
Нагадаємо, кокетлива Ратаковскі в повністю прозорому плащі засліпила своїми багатствами.
А ще Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання.
Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі в піджаку навстіж похвалилася ідеальною фігурою.