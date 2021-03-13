В сети появилось очаровательно фото американской модели и актрисы Эмили Ратаковски

Как сообщает Politeka.net, популярная американская актриса и модель Эмили Ратаковски на днях родила первенца, о чем поспешила сообщить фанатам в своем Instagram. Всю беременность девушка, не изменяя себе, выставляла на показ откровенные и обнаженные фото, а потом показала снимок с новорожденным ребенком на руках.

Надо сказать, что в соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных Эмили, на которых поклонники обмениваются ее снимками. Так, недавно в одном из таких аккаунтов выложили очаровательный кадр, на котором модель позирует еще до беременности. На фото Ратаковски запечатлена в комнате с ярким мягким светом. Она появилась перед камерой в интересном образе – на ней кокетливый белый топик в черный горошек, который на груди завязан узелком. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку модели и ее упругое декольте, которое чуть ли не выпадает из одежды, а поклонников этот узелок так и манит.

Волосы Эмили здесь распущены, чуть завиты и мягкими локонами спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж с блестящими губами, она пронзительно смотрит в камеру, как будто заглядывает в самое сердце. Конечно же такое фото звездной красотки не осталось без внимания фанатов, Ратаковски засыпают лайками и восторженными комментариями.

Напомним, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами.

А еще Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда.