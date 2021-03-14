Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як відпочиває в Мексиці
На фото Інна здалася в чорному купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Горячковська стояла у воді, демонструючи пишний бюст, який майже був не прикритий. Але дівчину зовсім це не турбувало, модель насолоджувалася мексиканським сонцем в Канкуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Краса в дрібницях", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 200 лайків і написали кілька коментарів:
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На другому фото, яке модель опублікувала відразу після купання, дівчина вже гуляла по курортному голоду в червоній сукні з великим декольте. Інна вирішила зробити знімок біля великих морських зірок, демонструючи пишне тіло на повний зріст.
"Я зірка чи не зірка?",- написала Інна.
Фанати на ньому залишили більше ста лайків і написали кілька компліментів:
"Ти народжена бути зіркою!!!", "ось це фотки"," справжня зірка","ти дивовижна Небесна жінка, яка сяє яскравіше, ніж Полярна зірка".
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