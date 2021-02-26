Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в свежем образе

На фото Инна позировала в черном наряде, который решила оставить открытым. Звезда сидела в автомобиле и показывала свое пышное декольте, обтянув пышный бюст черными ниточками. Образ красотка дополнила ярким мейкапом, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, так как кадры были размещены в сторис Инстаграм, где нет таких возможностей, но так и хочется добавить: "Гигантское наслаждение, так манят".

Известно, что Инна Горячковская является киевской моделью, которая стала Мисс Украина плюс-сайз в 2019 году. Девушка любит путешествовать и участвовать в разных проектах. Модель стала участницей шоу "Богиня шопинга", а также одержала победу на развлекательном проекте "Званый ужин".

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На фото Инна показалась в машине, демонстрируя свой роскошный бюст. Звезда надела очки на голову, а сама смотрела в камеру. Свою красоту девушка показала в огромном декольте, обтянув тоненькими веревочками.



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